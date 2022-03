In der Sportanlage, in der früher auch Bahnradwettkämpfe stattgefunden haben, gab es ausreichend Platz, so dass auf das Tragen einer Maske verzichtet werden konnte.

Der Wettbewerb, der in zwei Durchgängen abgehalten wurde, fing für Herbert Sinz sehr gut an. Er konnte sich mit 280 von 300 möglichen Punkten auf den ersten Platz setzen. Im zweiten Durchgang war seine Konzentration nicht mehr so gut und er musste sich am Ende mit dem dritten Platz begnügen, teilt der Verein mit.