Schallbach: Höhere Entschädigungen für Feuerwehrleute

Zur ehrenamtlichen Tätigkeit von Feuerwehrleuten gehört auch die Teilnahme an Aus- und Fortbildungen. Dauert die Teilnahme daran maximal zwei Tag in Folge, wird als Aufwandsentschädigung der Tageshöchstsatz für Verdienstausfall von 80 Euro pro Tag gewährt, dauert der Lehrgang länger, werden Verdienstausfall und notwendige Auslagen in voller Höhe ersetzt. Des weiteren werden die Fahrtkosten entsprechend des Landesreisekostengesetzes entschädigt. Für Lehrgänge und Ereignisse, die durch die oben genannten Festlegungen nicht erfasst sind, gibt es 25 Euro pro Termin.