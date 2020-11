Schallbach Jugendchor wird unterstützt

Schallbach (sih). Die Gemeinde hat noch Geld zur Förderung der Schallbacher Jugend übrig, daher beschloss der Gemeinderat in der Oktober-Sitzung die Mitgliedschaft in der Musikschule Markgräflerland. Nun meldete auch der Schallbacher Gesangverein Förderbedarf an und beantragte für den Jugendchor „Singing Revolution“ 15 Euro Fördergeld pro Jugendlichem und Monat. Dieser Betrag soll in die Vergütung des in erster Linie aus Vereinsmitteln finanzierten Jugendchorleiters einfließen. Fünf der zehn Aktiven im Jugendchor leben in Schallbach. Mehrheitlich stimmten die Räte dem Förderantrag für die fünf Schallbacher Kinder unter dem Vorbehalt, die Förderung vorerst nur bis Ende 2021 laufen zu lassen, zu. Bis dahin hielt es Florian Grether für angebracht, eine Satzung zur Jugendförderung auszuarbeiten. Bürgermeister Martin Gräßlin stimmte als einziger gegen die zeitliche Begrenzung.