Schallbach Klappt Plan A oder B für Finanzhaushalt?

Schallbach . Schallbachs Haushaltsplan 2023 sieht deutlich besser aus, als bei den Vorberatungen im Dezember erwartet wurde. Anstelle eines Minus von 40 000 Euro im Ergebnishaushaushalt wird nun mit 1 700 Euro Plus gerechnet. Ein Kredit muss nicht aufgenommen werden. Der Gemeinderat stimmte dem Haushalt 2023 in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend zu.

„Bei der Gemeinde Schallbach handelt es sich grundsätzlich um eine finanziell gesunde Kommune“ – so steht es im Zahlenwerk, das der stellvertretende Rechnungsamtsleiter des Gemeindeverwaltungsverbands Vorderes Kandertal (GVV), Achim Blaschke, ausgearbeitet hatte.