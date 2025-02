Schallbach: Klaus Heiß löst Matthias Jesch als Sportleiter nach sechs Jahren im Amt ab

22 Mitglieder kamen zur Hauptversammlung der Bogensportfreunde Dreiländereck am weißen Stein in Schallbach, dazu auch der Bürgermeister-Stellvertreter Volker Fischer und vier Vertreter des Markgräfler-Sportschützenkreises (MSSK). Es kamen Kreisschützenmeister Andreas Bühler, Schriftführerin Andrea Böhringer, Sportmanager Marcus Schmied und Jugendleiter Henry Schulte, heißt es in einer Mitteilung.