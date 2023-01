Schallbach Kommandant nur noch ein Jahr im Amt

Die Versammlung überraschte er mit der Mitteilung, dass er seine Funktion als Kommandant nur noch für ein Jahr ausüben wolle. Zur Neuwahl 2024 werde er nicht mehr antreten. Als Begründung führte er an, ihm seien in letzter Zeit erhebliche Bedenken wegen seiner Berufung gekommen und deshalb sei es für ihn an der Zeit, seinen Platz zu räumen. Auf Nachfrage teilte er mit, dass über einen eventuellen Nachfolger noch nicht gesprochen wurde.

Rückblick