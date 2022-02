Schallbach Kunst, Musik, Tanz und Literatur

Für Mittwoch, 18. Mai, ist ein noch nicht näher definierter Filmabend geplant. Und am Donnerstag, 19. Mai, darf sich das Publikum auf einen Nachmittag mit dem Clown Rabe freuen.

Am Freitagabend, 20. Mai, wird der in der Region bekannte Schriftsteller Markus Manfred Jung aus seinem Werk lesen, musikalisch vom Cellisten Cyprian Kohut umrahmt.

Am Sonntag, 22. Mai, folgt ein Auftritt des Tangoensembles „Brisas del Sur“. Und für Freunde des klassischen New Orleans Jazz gibt es am Mittwoch, 25. Mai, ein Wiedersehen mit den „Sugar Foot Stompers“.

Am Samstag, 28. Mai, gestaltet das Ensemble „leicht & sinnig“ einen musikalisch-literarischen Abend.

Im Rahmen der Kulturtage finden auch besondere Sonntagsgottesdienste ab 11 Uhr in der Kirche statt. Gleich zum Auftakt am 15. Mai wird der „Wohnzimmerchor“ unter Leitung von Konstanze Franke mitwirken. Den Abschlussgottesdienst am 29. Mai werden Sabine Hiller-Dürk, Otto Hildebrand und Christian Rabe gestalten.

Die Veranstalter werden sich gegebenenfalls um ein Hygienekonzept kümmern, haben aber die Hoffnung, dass die Schallbacher Kulturtage im Mai vielleicht auch ohne Einschränkungen stattfinden können.