Das Trio „Zart besaitet“ begeisterte das Publikum im Rahmen der Schallbacher Kulturtage in der gut gefüllten Peter und Paul-Kirche. Bereits nach den ersten Takten spürte man die Freude und Leichtigkeit des Trios beim gemeinsamen Musizieren. Das filigrane und virtuose Spiel von Andreas Wäldele an der Mandoline und Geige wurde in kongenialer Weise durch das Gitarrenspiel von Thomas Bergmann und dem facettenreichen Groove von Jörgen Welander am Bass getragen. Bei der Mischung aus der folkloreverbundenen Musik Irlands, Serbiens, Frankreichs und Russlands, Jazz, Country sowie eigener Kompositionen sprang sofort der Funke über. Man gab sich gegenseitig Raum für prägnante Soli, um dann wieder, in teilweiser atemberaubender Geschwindigkeit, zum Thema des Stücks zurückzukehren. Auch in den vielen anspruchsvollen Passagen ging niemals die Leichtigkeit des Vortrags verloren. Man spürte als Zuhörer, dass diese Musik aus dem Herzen und weniger aus dem Kopf der Musiker entspringt. Dass dem Trio ihre Musik durchaus auch thematisch eine „Herzensangelegenheit“ ist, kam auch in den humorvoll erzählten „Hintergrundinformationen“ zu Stücken wie „Chicken and Rice“ „Le Bouillon“ oder der Liebe zu einem Krokodil zum Vorschein. Nach zwei frenetisch vom begeisterten Publikum geforderten Zugaben verweilte noch so mancher Besucher in der lauen Sommernacht vor der Kirche, um bei einem „Schlummertrunk“ an den Stehtischen das begeisternde Konzert noch einmal Revue passieren zu lassen. Foto: Renate Müller-Dosenbach