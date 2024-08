Schallbach: Musiker sammeln für Klinik in Nepal

Vertreter des zu unterstützenden Projekts war Dr. Klaus Lowka, Handchirurg aus Freiburg. Kontrabassist Armin Brand wurde kürzlich vom Chirurgen an der Hand operiert. Dieser berichtete ihm vom Projekt in Nepal, was bei Armin Brand und seinen ohnehin sozial engagierten Musikkollegen auf lebhafte Anteilnahme stieß. Brand versprach dem Arzt, ein Benefizkonzert zu organisieren, sobald die Hand wieder in Ordnung sei - was der Bassist anlässlich des Konzerts sehr glaubhaft beweisen konnte.