Schallbach: Nachwuchsmangel beim Schallbacher Chor

Die Vereinskasse ist gut gefüllt, berichtet Kassenführerin Erika Lindemer, doch sei trotz Mitwirkung am Zeechefescht und drei Grillwurst- und Kuchenständen beim Hornbach-Baumarkt nur ein kleiner Gewinn erwirtschaftet worden. Beisitzerin Timea Hanemann stellte fest, es werde immer schwieriger, Helfer für das Zeechefescht zu finden. Der stellvertretende Vorsitzende Hugo Kornmeier kümmert sich um die Organisation rund um das Zeechefescht. Er will die Aufgabe in jüngere Hände geben.