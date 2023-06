Auf Schallbachs Friedhof stehen mittlerweile wieder etliche Büsche und Bäume. Nun sollen weitere dazu kommen, und zwar in den auf der Seite des Kriegerdenkmals gelegenen Ecken an der Friedhofsmauer. Das Gräberfeld auf einem Viertel des Friedhofs im hinteren Bereich ist mittlerweile abgeräumt. Nun sollen der Weg samt Einfassung sowie die alten Grabsteinfundamente entfernt werden, die Fläche wird eingeebnet und mit Rasen eingesät. Dazu kommen Büsche oder Bäume in den Ecken. Der Gemeinderat hatte sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht, nun stimmten alle den geplanten Maßnahmen zu. Umgesetzt werden sie im kommenden Herbst. Foto: Silke Hartenstein