Was mit dem Buswartehäuschen geschieht, ist noch unklar. Denn am Standort der künftigen Haltestelle in Richtung Rümmingen schließt sich eine recht steile Böschung direkt an die Dorfstraße an. Klar ist, dass die beiden Haltestellen barrierefrei eingerichtet werden.

Die Verlegung wurde erforderlich, weil eine der beiden Haltestellen derzeit noch auf einem vormals unbebauten Grundstück in Privatbesitz angesiedelt ist. Mittlerweile jedoch wurde hier gebaut.