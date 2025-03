Schallbach: Rathaus wird umfangreich saniert

Feuchte Wände und Schimmelbefall in den unteren Räumen des Rathauses erfordern eine Trockenlegung der Kellerwände. Da die Baufirma Vogel Walliser derzeit noch an den nahe gelegenen barrierefreien Bushaltestellen in der Dorfstraße arbeitet, konnte bei Nachverhandlungen für das Freilegen des Rathaus-Mauerwerks die Streichung des Postens „Einrichten und Räumen der Baustelle“ über insgesamt 1445 Euro erreicht werden. Nach erfolgter Trockenlegung wird die Firmengruppe den betroffenen Teil der Straße wieder herrichten. Deren Angebot über 3116 Euro für „Einrichten und Räumen der Baustelle“ habe durch weitere Nachverhandlungen um 500 Euro Skonto gesenkt werden können, berichtete Bürgermeister Christian Iselin. Der Auftrag für die Sanierungsarbeiten ging laut für knapp 10 500 Euro an eine Freiburger Fachfirma.

Einstimmig verlief auch die Auftragsvergabe zur Installation der neuen Photovoltaikanlage mit einer maximalen Leistung von 18,6 Kilowattpeak (KWp) auf dem Rathausdach an eine Rümminger Firma, die sich auf dem Areal und seinen Dächern bereits auskennt. Ihr Angebot von 31 434 Euro lag zwar um 170 Euro über dem der Konkurrenz. Allerdings enthielte das Angebot aus Rümmingen mehr und leistungsstärkere Solarmodule, argumentierte Iselin. Nach erfolgter Installation der künftigen PV-Anlage wird auf dem Areal von Rathaus und Gemeindesaal Sonnenstrom erzeugt über dann drei PV-Anlagen mit einer maximalen Leistung von insgesamt 58 KWp.