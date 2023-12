Schallbach: Regeln und Förderungen sind komplex

Dass Beratung not tut, wurde bei der Präsentation deutlich, etwa zum Thema, welche Vorgaben beim klimafreundliches Heizen ab Januar gelten. Trotz der gut gegliederten und anschaulichen Grafiken kommen die neuen Regelungen und Förderbedingungen komplex bis verwirrend herüber. Hier bietet die Energieagentur Südwest Informationsveranstaltungen für die Bürger einer Gemeinde an zu folgenden Themen: Umsetzung der Klimastrategie einer Gemeinde ausgehend von der kommunalen Wärmeplanung, energetische Gebäudesanierung, Photovoltaik und was beim Heizungstausch Sinn macht.

Wichtig für den einzelnen Bürger in Sachen Energie ist die Gratis-Beratung in den Beratungsstellen der Energieagentur oder auch per Telefon. Des weiteren gibt es für 30 Euro Eigenanteil eine Beratung vor Ort zu Gebäudesanierung, Heiztechnik, Photovoltaik und Fördermitteln. „Wir gehen auch mit Ihnen in Ihren Heizungskeller“, versprach Münster, und: „Wir verkaufen Ihnen nichts.“ Grundsätzlich sei Schallbach auf einem guten Weg, beim 365-Dächer-Wettbewerb des Landkreises Lörrach etwa hatte Schallbach die zweitmeiste Zubauleistung von Photovoltaikanlagen auf Hausdächern. Doch es gehe noch einiges, meinte Münster. Auch mit PV-Anlagen auf Freiflächen werde man sich hier auseinander setzen müssen.