Schallbach/Rümmingen: Iselin bietet Kostenbeteiligung an

Wie Rümmingens Bürgermeisterin Joana Carreira auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, werde im März der Bau der Seniorenwohnanlage auf dem Möschlin Areal an der Schallbacher Straße starten. Parallel dazu solle dort unter Anderem der Ausbau der Gehwege beginnen. Die Auftragserteilung an die Planer solle in der Gemeinderatssitzung im März erfolgen. Laut ÖPNV-Konzept des Landkreises Lörrach würden ab dem Fahrplanwechsel 2026 nur noch die Haltestellen Lörracher Straße und Binzener Straße angefahren.

Die drei Bushaltestellen in Rümmingen ließen sich mangels Platz nicht barrierefrei ausbauen. Daher sei noch unter ihrer Amtsvorgängerin Daniela Meier das Projekt „Umgestaltung der Schallbacher Straße“ vorangetrieben worden, mit eingeplant sei die Verlegung der Bushaltestellen um ein Stück. Nur in der Schallbacher Straße, so Carreira, sei ein barrierefreier Ausbau möglich, und: „Die Aufnahme in das Förderprogramm gemäß Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wurde am 25.Oktober 2023 zusammen mit der Gemeinde Schallbach beantragt. Am 15. November 2024 wurde gegenüber der Gemeinde Schallbach und Rümmingen durch das Regierungspräsidium Freiburg der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung in Höhe von rund 247 000 Euro genehmigt“. Sollte jedoch die Buslinie 200 (aktuell 55) ab dem Fahrplanwechsel 2026 nicht mehr über Schallbach fahren, müssten Schallbacher, die in Rümmingen einkaufen wollten, die Buslinie 245 über Wittlingen in Richtung Lörrach nehmen, in Rümmingen an der Haltestelle „Lörracher Straße“ aussteigen und von dort gut 700 Meter weit zum künftigen Rewemarkt laufen.