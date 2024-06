Schallbach: Schallbach leistet sich Ferienbetreuung

Da sich Schulferien über viele Wochen erstrecken, der Urlaubsanspruch berufstätiger Mütter jedoch in aller Regel deutlich weniger Tage umfasst, könnten Mütter somit halbtags ihrer Arbeit auch während eines Teils der Schulferien nachgehen – zumindest bis Mitte September 2025, weiter wurde noch nicht geplant. Grund für den Gemeinderatsbeschluss war eine Abfrage im Mitteilungsblatt. Hierauf meldeten genügend Eltern Bedarf an einer Ferienbetreuung der Gemeinde an. Die Betreuung von 7.30 bis 14 Uhr soll pro Tag 15 Euro und pro Woche 75 Euro kosten und von bis zu 15 Kindern in Anspruch genommen werden können. Kostendeckend sei das nicht, meinte Bürgermeister Iselin, doch das sei es der Gemeinde wert.

Die Abfrage zur Ferienbetreuung im Mitteilungsblatt las auch eine Rentnerin. Sie war vormals in der Kernzeitbetreuung tätig und meldete bei der Gemeinde Interesse an einer Tätigkeit als Ferienbetreuerin an. Als Ort für die Betreuung schlug sie ein Klassenzimmer in der Schallbacher Grundschule vor. Dort sei die Infrastruktur optimal. Das gehe gut, so Iselin, da dort bis zu den Sommerferien 2025 derzeit ein Klassenzimmer leer stünde. Allerdings stellte die Dame energisch klar, dass sie diese Betreuung nicht alleine leisten könne. Um der Aufsichtspflicht nachzukommen, brauche es eine zweite Kraft. Diese müsse nicht zwingend ausgebildete Erzieherin sein, sagte Iselin. Bettina Kiefer meinte, Betreuer würden ab 2026 heiß begehrt sein, da ab dann der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule in Kraft trete. Daher solle die Verwaltung auf die Suche gehen, sagte sie.