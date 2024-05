Hierfür muss ermittelt werden, in welchen Gebäuden beziehungsweise Bereichen die Kohlendioxid-Emissionen anfallen und wie weit der CO²-Ausstoß gesenkt werden kann durch bereits anvisierte und zu planende Maßnahmen im Bereich Gebäudehülle und Anlagentechnik.

Nun legte die Energieagentur Südwest für brutto 5.260 Euro ein Angebot vor zur Erstellung eines Sanierungsplans für die kommunalen Liegenschaften. Dazu gehören auch eine grobe Abschätzung der notwendigen Sanierungskosten unter Einbeziehung geeigneter Fördermittel. Fördermöglichkeiten, so Bürgermeister Christian Iselin, gebe es etwa über das Klimaschutznetzwerk – über den Beitritt der Gemeinde zu diesem Netzwerk werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Die Beratung, so die Energieagentur Südwest, könne zeitnah beginnen, vorgesehen sei die Fertigstellung der Arbeiten bis Juli 2024. Sollte der Aufwand deutlich überschritten werden, werde die Energieagentur rechtzeitig darauf hinweisen und - in Abstimmung mit Schallbachs Verwaltung – den zusätzlichen Aufwand mit 109 Euro pro Stunde abrechnen.