Schallbach: Schallbacher Vereine wissen zu feiern

Am Sonntagnachmittag herrschen fast so etwas wie ideale Bedingungen zu einem Festbesuch, denn die unterschiedlichen Spezialitäten treffen auf eine sehr große Nachfrage. An manchen Ständen bilden sich vorübergehend auch Schlangen, aber die Servicekräfte bleiben konzentriert und arbeiten die „Mittagsspitze“ mit vereinten Kräften ab. An Waffelständen und bei Kaffee und Kuchen läuft der Betrieb am frühen Nachmittag erst an. Über mangelndes Angebot zum Beispiel an der Kuchentheke beim Frauenverein kann sich indes niemand beklagen, denn in der Vitrine hat der schlemmende Gast im wörtlichen Sinn die Qual der Wahl. Nebenan wird nach individuellen Wünschen beim Kinderschminken das Gesicht bemalt – die größte Herausforderung ist das ruhige Sitzen, weil nicht weit entfernt das Kinderkarussell seine Runden dreht. Die Erwachsenen atmen ein wenig durch, dass der Nachwuchs eine Weile beschäftigt ist und machen ein wenig „Small Talk“ mit Freunden, Nachbarn und Bekannten, die sich auch zum Zeechefest aufgemacht haben – ein wichtiger Treffpunkt für die Schallbacher Dorfkultur. Das Fest geht heute mit dem Schlusstag zu Ende – mancher Helfer braucht nach dem Abbau erst einmal zwei Tage Erholung und Urlaub.