Schallbach Schule und Halle brauchen neue Heizung

Angriff in U-Bahn Verdächtiger nach Schüssen in New York in Haft

Erleichterung nach den Schüssen mit 23 Verletzten in der New Yorker U-Bahn: Ein mutmaßlicher Täter ist gefasst - und bleibt auch erstmal in Haft. Trotzdem ist nach wie vor noch vieles unklar.