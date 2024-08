Schallbach: Schwungvolle Beats und fröhliche Melodien

Die Bluegrass Spirit Band lädt zu einem Benefiz-Konzert am Freitag, 9. August, um 20 Uhr in die evangelische Kirche in Schallbach ein. Die beim Konzert eingeworbenen Spenden sind bestimmt für das Krankenhaus in Dhulikhel, das etwa 25 Kilometer entfernt von Kathmandu in Nepal liegt. In der Pause des Konzertes wird der Handchirurg Klaus Lowka über seine Aufenthalte in Nepal berichten, die er im Rahmen seiner Tätigkeit für den German Rotary Volunteer Doctors (GRVD) ausgeführt hatte. Das Krankenhaus kennt er wegen seiner mehrwöchigen Tätigkeit in Nepal. Inzwischen eröffnete er im Krankenhaus eine Wäscherei.