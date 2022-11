Schallbach Starke Ergebnisse

Schallbach. Das vergangene Wochenende war ein Highlight für die Bogensportfreunde (BSFD) aus Schallbach. Am Samstag, 26. November, war der erste Spieltag der Südbaden Liga im Recurve in Wyhl. In zwei Runden, jeder gegen jeden, wurde die Rangliste von sieben Mannschaften aus Südbaden ermittelt. In der Vorrunde kamen die BSFD nicht so richtig auf Vollgas und belegten den dritten Platz, nach den starken Sportlern der SG-Zell im Wiesental und dem TV Meßkirch, heißt es im Nachgang. In der Rückrunde kannten die BSFD keine Gnade.