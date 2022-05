Schallbach Verspätetes Jubiläumsfest

Das Wetter war perfekt, milde Temperaturen, kaum Wind und trocken, berichten die Veranstalter. Dies machte sich zum einen bei den guten Ergebnissen bemerkbar, zum anderen trug es zur hervorragenden Stimmung unter den Athleten und Ausrichtern bei. Die Bewirtung hatte mit großem Einsatz die Jugendabteilung übernommen, heißt es. Am Samstag konnten einige Schützen der BSFD das Podest erklimmen. Hervorzuheben sind Wolfgang Hering (Recurve Senioren) und Herbert Sinz (Compound Senioren) mit den jeweils ersten Plätzen sowie Malte Lewerenz mit dem zweiten Platz (Recurve Masters). Am Sonntag fanden dann die Wettkämpfe in mehreren Bogenklassen statt, da beim BVBW als reinem Bogensportverband sehr viele Bogentypen im Wettkampf vertreten sind. Es kamen viele BSFD-Athleten auf das Podium. Drei Schützen haben jeweils einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Christian Meininger in der Klasse U 12 Primitivbogen, David Meininger in der Klasse U 14 Jagdbogen und Dieter Fischer in der Klasse Ü 65 Primitivbogen sind die neuen Rekordinhaber.

Eric Laleu hat als Anfänger seinen ersten Bezirksmeistertitel errungen.