Musik und Gottesdienste

Am Samstag werden „Walti Huber und Jetsam.5“ erwartet. Versprochen sind Melodien, eine Klarinette, Gesang und mehr. Den Gottesdienst am Sonntag, 14. Mai, ab 11 Uhr, begleitet der Gitarrist Aaron Wälchli aus Riehen. Am Mittwoch sind die „Sugar Foot Stompers“ zu Gast, „zum dritten Mal, und es war immer voll“, wie es heißt. Streicher-Sonaten der „Quelle Surprise“ darf man am Samstag genießen. Gustavo Surgik, Konzertmeister der Schlossfestspiele Ludwigsburg, gastiert in Schallbach. Willmann zufolge sei der erste Geiger brasilianischer Herkunft, und mit dabei sei eine tolle Cellistin sowie Violine und Kontrabass.