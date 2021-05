Schallbach Vorbildfunktion ausüben

Bereits erfolgt sind die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude, etwa am Rathaus, die Umstellung sämtlicher Heizungen in öffentlichen Gebäuden auf Gas, Solarmodule auf dem Schulgebäude und der Gemeindehalle, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Energiesparlampen sowie die Umrüstung der Beleuchtung in Schule und Sporthalle auf LED, eine nachhaltige Forstwirtschaft, Umwelt-Projekte in Schulen und Kindergärten sowie die Zusammenarbeit mit der Energieagentur Südwest, um Einsparpotenziale zu ermitteln.

In diesem Sinne will die Verwaltung auch in Zukunft weitermachen. Geplant sind etwa eine Reduzierung des Papierverbrauchs, die Einführung eines elektronischen Ratssystems sowie die Unterstützung der Einwohner bei der Sanierung älterer Gebäude oder der Installation einer Photovoltaikanlage. „Die Solarenergie hat ein Wahnsinnspotenzial. Vielleicht müssen hier auch Anreize von Seiten der Politik geschaffen werden“, meinte Bürgermeister Martin Gräßlin.

„Was ist, wenn das Ziel nicht gelingt?“, wollte Michael Sütterlin wissen. Sanktionen seien keine zu befürchten, versicherte Gräßlin. Es sei eher so, dass man sich gegenseitig Hilfestellungen gebe. „Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, nicht beizutreten.“