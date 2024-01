Sie kündigte an, man werde jetzt auch mal neue Wege jenseits des Althergebrachten gehen. Die Vereinsfinanzen stimmen: 2023 wurde ein Gewinn erwirtschaftet, wozu auch die Mitwirkung am Zeechefest und die Grillwurststände beim Hornbach-Baumarkt beitrugen. Der Jugendchor sang bei „Lörrach singt“ und beim Tannenkircher Dorfhock. Chor und Jugendchor wirkten mit an den Schallbacher Kulturtagen und gaben im Juli ihr Jahreskonzert. Des Weiteren trat der Chor auf bei zwei Sängerfesten in der Nachbarschaft und vor Ort bei Gottesdiensten zu hohen Kirchenfesten sowie zum Volkstrauertag. Die Gemeinschaft wurde gepflegt bei zwei Ausflügen. 2024 geht es an den Lago Maggiore.