Schallbach Werbung für lokale Erzeugnisse

Schallbach (os). Die Bauern-und Winzerfamilie Hans und Gerlinde Graf vom Aussiedlerhof „Am Weißen Stein“ zwischen Rümmingen und Schallbach hat zu ihrem „Allerheiligenmarkt“ eingeladen. Dabei spannte die Familie Graf mit anderen landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben aus dem Dorf und der Umgebung zusammen, um so auch Werbung für die Landwirtschaft in der Region und ihre Erzeugnisse zu betreiben. Darüber hinaus gab es Kunsthandwerk aus der Region zu kaufen.

Zum abwechslungsreichen Angebot kam herrliches Herbstwetter, was den besonderen „Bauernmarkt“ zu einer sehr zugkräftigen Veranstaltung machte. Darüber freute sich Gerlinde Graf, die den Allerheiligenmarkt organisiert hatte. Wie nicht anders zu erwarten, zog das saisonale und durchweg selbst gemachte Speisen- und Getränkeangebot besonders stark. Entsprechend gut zu tun hatten die vielen Helfer im Bewirtungstrakt auf dem Hof und in der Kaffeestube, wo neben den drei Generationen der Grafs auch viele Freunde mithalfen. „Ohne unsere Familie und die Freunde hätten wir den enormen Andrang an Besuchern nicht bewältigen können“, sagte Gerlinde Graf.

Die Äcker und Wiesen des Bauernhofs präsentierten sich an Allerheiligen von ihrer Sonnenseite. Die Familie Graf betreibt auf rund 60 Hektar Fläche überwiegend Acker- und Weinbau, hält einige Ziegen und erzeugt in kleinerem Umfang Obst und Gemüse.

Beim Allerheiligenmarkt wurde auch darauf hingewiesen, dass die Landwirte und Winzer im vorderen Kandertal ein sehr schwieriges Jahr hatten. „Die beiden Frostnächte im April haben im Obst- und Weinbau enorme Schäden hervorgerufen. Da ist unser breites Produktspektrum gut. Denn im Ackerbau erzielten wir dank schönem Sommer und Herbst sehr gute Ergebnisse“, erklärte Gerlinde Graf.