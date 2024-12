Schallbacher Haushalt: Die Gemeinde steht finanziell gut da

Weitere PV-Anlagen auf den Dächern des Rathauses und der frei gebliebenen Dachfläche des Gemeindesaals sind vorgesehen. Durch Anlagen mit zusammen rund 16 Kilowatt-Peak Leistung könnte bei den beiden Gebäuden ein Selbstversorgungsgrad von 80 Prozent erreicht werden. Durch Eigennutzung plus Einkünften via Einspeisung ins Stromnetz könne die Gemeinde so ein Gesamtergebnis von plus 2800 Euro pro Jahr erzielen. Das Projekt wird im Laufe von 2025 weiter verfolgt.