Schallbacher Kulturtage: Ausstellung befasst sich mit „Fremdem“

Die Vernissage zur Veranstaltungsreihe am Freitag, 16. Mai, wird vom Malsburger Künstler Johannes Beyerle gestaltet. Zur Einführung spricht Historikerin Kathryn Babeck mit Johannes Beyerle zu den Themen Flucht, Vertreibung, Landschaft und Figur. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch Martin Klingler am Klavier. Beyerle plant mehrere Skulpturen und sagte: „Der Titel einer meiner Skulpturen lautet ’Schwarze Madonna - ich bin dunkel, aber schön’ in Anlehnung an das Wandgemälde des Pilgerortes von Tschenstochau in Polen“.

Das Grundkonzept der Ausstellung beinhaltet einen historischen Hintergrund mit einer verschleppten polnischen Zwangsarbeiterin namens Janina Bazan, die in Lörrach stationiert war. Deren Leben sei gut dokumentiert. Wahrscheinlich hat Janina Bazan die ’Schwarze Madonna’ einmal besucht. Da es sich beim Ausstellungsraum um den sakralen Raum der Peter und Paul-Kirche handelt, sei seine Arbeit für ihn ein inspirierendes Experiment. Er sagte: „Meine Materialien sind Lehm und Stroh, eine Figur wird sich an die Schwarze Madonna anlehnen“. Zwei weitere Figuren mit einer hellen Lehmoberfläche sind geplant. „Die Skulpturen werden umrahmt von östlichen Landschaften in Zeichnungen, teilweise mit Farbakzenten“. Sein Thema seien ohnehin das Fremde, Zwangsarbeit in der NS-Zeit und die Herkunft und das Leben der Opfer. Ein Antrag zur Einsetzung eines Stolpersteines wurde gestellt.

