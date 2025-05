Schallbacher Kulturtage: Ausstellungseröffnung und viel Musik

Schon einmal zu Gast

Brisas del Sur hat im Jahr 2002 im SWR-Studio Freiburg und im Spiegelzelt beim Zelt-Musik-Festival ihr Debut gegeben und begeisterte das Publikum bereits an den Schallbacher Kulturtagen 2023. In diesem Jahr werden neben Weniger Felix Borel (Violine), Lambert Bumiller (Klavier), Thomas Vogt (E-Gitarre) sowie als neues Mitglied der Freiburger Kontrabassist Winfried Holzenkamp mit von der Partie sein. Holzenkamp war ein Jahr als Stipendiat in Buenos Aires und konnte dort die Besonderheiten der Spieltechniken des Tango Argentino studieren.

Zwar orientieren sich die Arrangements der Gruppe an dem „Quinteto Tango Nuevo“, mit dem Astor Piazzola in der 1980er-Jahren Erfolge in ganz Europa feierte, jedoch lässt die Improvisationsfreude der Musiker auch im Hinblick auf die veränderte Zusammensetzung der Gruppe eigene Impulse erwarten, heißt es. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird um eine angemessene Spende bei der Kollekte gebeten.

Gottesdienst mit Konzert

Am Sonntag, 18. Mai, wird im Rahmen der Schallbacher Kulturtage ab 11 Uhr ein Konzert-Gottesdienst mit dem Subito Saxophonquartett geboten.