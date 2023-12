Der 33-Jährige thematisiert in seinem Programm seine körperliche Behinderung und setzt zielsicher Pointen. Komiker Hape Kerkeling (58) war begeistert von Stockenreitners Witz. Die Comedy-Legende war 1983 im Alter von 18 Jahren der erste Beil-Preisträger im Scharfrichterhaus gewesen.

Über Stockenreitner sagte Kerkeling nach der Siegerehrung: "Der hat den Vogel abgeschossen. So viel habe ich schon lange nicht mehr gelacht." Und weiter: "So komisch, so brillant, so auf den Punkt, so literarisch, so eine Bühnenpräsenz, so witzig, so charmant. Ich glaube und hoffe, das wird eine große Karriere."