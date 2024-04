Schatzsucher: Sondengänger: Die Jäger der verlorenen Schätze

Die Zugangshürden für Sondengänger wie ihn sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Für die Suche braucht der Schatzjäger aber nicht nur eine behördliche Nachforschungsgenehmigung, sondern auch grünes Licht von den Eigentümern der Flächen, auf denen er suchen will. Bodendenkmäler sind tabu, auch in Wäldern darf in der Regel nicht gegraben werden. So bleiben die Äcker, zigmal umgepflügt, das natürliche Terrain der Schatzsucher.

Archäologen fürchten die Raubgräber

"Die illegale Archäologie ist ein großes Problem", sagt Archäologin Marion Brüggler, die in Xanten (NRW) die Außenstelle des Amtes für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland leitet. "Es gibt eine große Zahl von Sondengängern, die sich nicht an die Spielregeln halten." Im Rheinland wird ein Sondler, der eine Genehmigung beantragt, bei einem Erstgespräch mit diesen Regeln vertraut gemacht.

Weil die Suche - allein und draußen - während der Corona-Pandemie noch beliebter wurde, sei die Zahl der Sondengänger stark gestiegen. "Wir haben ein Problem, wenn wissenschaftlich relevante Funde nicht gemeldet werden", sagt Brüggler. Vor einiger Zeit hätten Raubgräber bei Goch am Niederrhein ein fränkisches Gräberfeld aus dem 6. bis 8. Jahrhundert geplündert. "Wir haben von diesem Fundplatz erfahren, als das Gebiet schon für den Kiesabbau genutzt wurde. Das Gräberfeld ist für die Nachwelt verloren."