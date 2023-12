Schauspiel-Ikone: Oscar-Gewinner Ben Kingsley wird 80

1967 trat er der prestigeträchtigen Royal Shakespeare Company bei und widmete sich fortan intensiv der Bühne am Londoner West End und anderswo. Nebenbei übernahm er außerdem Rollen im Fernsehen. So spielte er in der britischen Seifenoper "Coronation Street", die heutzutage immer noch fortgesetzt wird, der Historien-Serie "The Love School" und der Gerichtsshow "Crown Court" mit. Seine erste Filmrolle bekam er 1972 in dem Actionthriller "Angst ist der Schlüssel", die ihm allerdings kaum Aufmerksamkeit bescherte.

Richard Attenborough überzeugte ihn von "Gandhi"-Rolle

Erst zehn Jahre später kehrte Ben Kingsley zum Kino zurück und übernahm - trotz anfänglicher Zweifel - die Rolle, die für ihn alles veränderte. Regisseur Richard Attenborough hatte ihn eingeladen, um ihm das Projekt vorzustellen. "Rein zufällig las ich in der Woche, in der er mich zu sich nach Hause einlud, gerade eine illustrierte Biographie über Mahatma Gandhi", berichtete Kingsley. Er sah sich fünf Stunden Filmaufnahmen des echten Gandhi an und entschied, "dass es unmöglich war". Doch Attenborough überzeugte ihn schließlich und Kingsley etablierte sich als herausragender Charakterdarsteller.

Nie ließ er sich auf einen bestimmten Typen festlegen. Nachdem er als Itzhak Stern in "Schindlers Liste" viel Anerkennung bekommen hatte, spielte er 2018 in "Operation Finale" den Nazi-Verbrecher und Holocaust-Organisator Adolf Eichmann. Die Liste von Kingsleys Filmen und Rollen ist lang und vielseitig, umfasst Dramen und Thriller ("Der Tod und das Mädchen", "Shutter Island"), Komödien ("Der Love Guru", "Nachts im Museum") und Hollywood-Blockbuster ("Prince Of Persia", "Iron Man 3"). Mit seiner warmen Stimme ist er in einigen Filmen als Erzähler zu hören. Zudem sprach er zahlreiche Audiobücher ein.

"Sexy Beast" brachte ihm Kultstatus

Kultstatus erlangte er als Don Logan in "Sexy Beast" (2000). In dem schwarzhumorigen Thriller besucht der soziopathische Gangster seinen Ex-Komplizen Gary (Ray Winstone), um ihn für einen Bankraub aus dem Ruhestand zu holen. "Man hielt mich für bipolar, weil die Leute nicht glauben konnten, dass jemand der geistig gesund ist, Mahatma Gandhi und Don Logan spielen könnte", sagte Kingsley im "GQ"-Interview. Nach "Bugsy" (1992) brachte ihm "Sexy Beast" eine weitere Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller ein. Für "Haus aus Sand und Nebel" (2003) war er erneut als bester Darsteller nominiert.

Sein Privatleben hält Ben Kingsley weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Berichten zufolge ist er zum vierten Mal verheiratet und hat vier Kinder. Er engagiert sich für karitative Zwecke und unterstützt verschiedene wohltätige Organisationen. 2002 schlug ihn Königin Elizabeth II. zum Ritter. "Meine Arbeit kompensiert nicht für irgendwas", sagte Sir Ben, wie er sich seitdem nennen darf, der Zeitung "The Independent". "Es ist zu meinem Handwerk geworden und ich liebe es."