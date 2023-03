Dass der Hollywood-Star für seine Rollen alles gibt, wird auch in der Tragikomödie "The Whale" deutlich. In dem Drama ist er aktuell als stark übergewichtiger Mann, der wieder Kontakt zu seiner Tochter sucht, zu sehen. Für die Figur habe Fraser täglich bis zu sechs Stunden in der Maske verbracht und teilweise Prothesen mit einem Gewicht von 25 bis 150 Kilo getragen. "Wenn es kein Risiko gibt, warum sich dann die Mühe machen?", sagte er dazu dem Magazin "Vanity Fair".