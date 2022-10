Demnächst ist Craig in der Krimikomödie "Glass Onion: A Knives Out Mystery" beim Streamingdienst Netflix zu sehen (ab 23.12.). In dem Film, der in den USA und in Großbritannien auch kurz ins Kino kommt und der eine Fortsetzung des Kinohits "Knives Out - Mord ist Familiensache" ist, spielt Craig zum zweiten Mal den Detektiv Benoit Blanc. Bei einer Premiere kürzlich in London outete Regisseur Rian Johnson den Charakter Blanc als "offensichtlich schwul". Ein dritter Teil der "Knives Out"-Filmreihe ist schon in Planung.