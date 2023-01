Schauspieler Dimitrij Schaad erhält Ulrich-Wildgruber-Preis

Schaad wurde 1985 in Kasachstan geboren. Er stand unter anderem an den Münchner Kammerspielen und in Essen auf der Bühne, war von 2010 bis 2013 am Schauspielhaus Bochum engagiert und gehörte später zum Ensemble des Berliner Gorki-Theaters.

In den Kino-Verfilmungen der "Känguru-Chroniken" von Marc-Uwe Kling spielte er die Hauptrolle. Im Fernsehen war Schaad etwa im ARD-"Tatort" und -"Polizeiruf 110" sowie in der Serie "Das Boot" bei Sky zu sehen. In der Netflix-Serie "Kleo" spielte er an der Seite von Jella Haase die männliche Hauptrolle.