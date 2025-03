Schauspieler Filmstar und Familienmensch: Bruce Willis wird 70

"Bruce hat immer daran geglaubt, seine Stimme in der Welt zu benutzen, um anderen zu helfen und auf wichtige Dinge aufmerksam zu machen". Das würde er auch heute tun, wenn er es könnte, davon sei die Familie überzeugt. Es müsse mehr über diese Krankheit und ihre Folgen für Betroffene und Angehörige informiert werden.

Wurzeln in Idar-Oberstein

1955 wurde der kleine Walter Bruce im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein als Sohn eines US-Soldaten und dessen deutscher Frau geboren. Zwei Jahre lebte der Junge in Deutschland, dann ging die Familie nach Amerika. Er sei als Kind schüchtern gewesen und habe gestottert, erzählte Willis später in Interviews.

Doch seit den 70er Jahren stand er dann als Schauspieler auf der Bühne und vor der Kamera. Zunächst bekam er vor allem Rollen am Theater und in TV-Serien. Als Privatdetektiv in der Serie "Das Model und der Schnüffler", zusammen mit Cybill Shepherd, startete er 1985 durch. Er bekam einen Emmy und einen Golden Globe für seine Rolle als David Addison.

Dann kam der Zuschlag für den Action-Film "Stirb langsam" (1988). In dem "Die Hard"-Mehrteiler spielte er den New Yorker Polizisten John McClane. Wohl niemand hat das Bild des amerikanischen Actionhelden so geprägt wie Willis, als er Terroristen mit seiner deutschen Synchronstimme von "Tatort"-Schauspieler Manfred Lehmann in die Flucht schlug. Sein blutverschmiertes Unterhemd ist in den USA auch ein Stück Kulturgut und gehört dem Museum für amerikanische Geschichte.

Pausenlos vor der Kamera

Neben Action- und Science-Fiction-Filmen wie "Pulp Fiction", "12 Monkeys", "Das fünfte Element" oder "Armageddon – Das jüngste Gericht" spielte Willis auch in Dramen wie "The Sixth Sense" oder "Unbreakable – Unzerbrechlich" und in Komödien wie "Der Tod steht ihr gut" oder "R.E.D. – Älter. Härter. Besser" mit.

Die Agentenfilmparodie "R.E.D. - Älter, Härter, Besser" (2010) wurde von dem deutschen Regisseur Robert Schwentke inszeniert. Willis spielt darin die Hauptrolle eines alternden CIA-Agenten und setzt sich großartig selbstironisch mit seinem Image als Symbol der Männlichkeit auseinander. Drei Jahre später gab er auch in der Fortsetzung "R.E.D. 2 - Noch Älter, Härter, Besser" als Anführer der ballernden Rentner-Gang den Ton an.

Bis zu seinem Abschied in Hollywood im Jahr 2022 stand Willis pausenlos vor der Kamera, darunter in Billigproduktionen wie "Cosmic Sin", "American Siege", "Deadlock" oder "Paradise City", die von vielen Kritikern verrissen wurden. Zu diesem Zeitpunkt machte sich die Krankheit bei den Dreharbeiten wohl schon bemerkbar. Frontotemporale Demenz führt zu Veränderungen der Persönlichkeit und zur Beeinträchtigung des Gedächtnisses. Hinzu kommen häufig Sprachstörungen.

Fans zeigen Mitgefühl

Kollegen und Fans drückten bei der Bekanntgabe der Diagnose in Instagram-Botschaften ihr Mitgefühl aus, darunter Melanie Griffith, Paris Hilton, Rita Wilson und die an Multipler Sklerose erkrankte Selma Blair. Auch "Breaking Bad"-Schauspieler Aaron Paul bekundete seine Anteilnahme. "Dein Vater ist so eine verdammte Legende", würdigte er auf dem Instagram-Account von Rumer Willis die Action-Ikone.