Curtis wurde 1978 mit dem Film "Halloween - Die Nacht des Grauens" bekannt, in dem sie Laurie Strode verkörperte, eine Schülerin, die von einem Psychopathen mit Fleischermesser verfolgt wird. "Die Tatsache, wie gern die Menschen diese Figur hatten - gewaltig, das erlebt zu haben", sagte sie nun.

Die Tochter der Hollywoodstars Janet Leigh ("Psycho") und Tony Curtis ("Manche mögen's heiß") war im Frühjahr dieses Jahres in dem Science-Fiction-Film "Everything Everywhere All at Once" zu sehen. In dem neuesten Film der "Halloween"-Reihe, "Halloween Ends", ist Curtis erneut in der Hauptrolle zu sehen.