Schauspieler: Jonathan Majors teilweise schuldig gesprochen

Der Prozess gegen Majors hatte Ende November in New York begonnen. Der Marvel-Star war im März nach einem Vorfall mit seiner damaligen Freundin Grace Jabbari vorübergehend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die Frau gab zu Protokoll, Majors habe sie bei einem handgreiflichen Streit in einem Auto verletzt. Der Schauspieler hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Sein Anwaltsteam stellte Jabbari als Angreiferin dar.

Jabbari war in dem Prozess in den Zeugenstand getreten, Majors hatte nicht ausgesagt. Der Schauspieler erschien an Prozesstagen häufig in Begleitung seiner derzeitigen Freundin, Schauspielerin Meagan Good (42, "Shazam!").