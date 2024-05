Die Filmbiografie von Heinz Hoenig, der in Bayern geboren wurde und in Niedersachsen aufwuchs, ist lang. Große TV-Erfolge feierte er in den Mehrteilern von Regisseur Dieter Wedel in den 1990er Jahren. Im "Großen Bellheim" mimte er den Gegenspieler von Kaufhausbesitzer Mario Adorf. Als verdeckter Ermittler in "Der Schattenmann" löste er Diskussionen aus über die Arbeit der Polizei. Bekannt ist auch seine Rolle als Ex-Boxer Sugar im "König von St. Pauli".

Mit seiner 34 Jahre jüngeren Frau Annika zog es den Schauspieler vor Jahren nach Blankenburg im Harz in Sachsen-Anhalt. Er wurde vor wenigen Jahren erneut Vater. Das Paar hat zwei kleine Kinder.