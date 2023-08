Nachdem Schweighöfer in Deutschland mit Filmen wie "Rubbeldiekatz", "Vaterfreuden" oder "Der geilste Tag" zu einem der wohl bekanntesten Schauspielern aufstieg, war er zuletzt auch vermehrt in US-Produktionen zu sehen. 2021 spielte er in "Army of the Dead" und der Prequel "Army of Thieves" mit, derzeit ist er im Kino-Blockbuster "Oppenheimer" auf der Leinwand. Sein neuer Action-Thriller "Heart of Stone" startet am 11. August auf Netflix.