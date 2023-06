Schauspieler "Pageboy": Der schwierige Weg des Elliot Page

2014 outete sich Page auf einer Jugendkonferenz der Human Rights Campaign, der größten Organisation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern (LGBT) in den USA, als lesbisch und sagte, sich nicht mehr verstecken und lügen zu wollen. In "Pageboy" spricht der Schauspieler von einem der "wichtigsten und heilsamsten Momente" in seinem Leben - "noch nicht ganz am Ziel meines Weges, aber etliche Schritte weiter".

In dem Buch (im Kapitel "Berühmtes Arschloch auf Party") schildert Page einen Vorfall kurz nach dem Coming-out als Lesbe, bei dem ein angetrunkener Bekannter auf einer Party gesagt habe: "Ich fick dich mal so richtig durch, dann wirst du schon merken, dass du doch auf Männer stehst." Es sei ein berühmter Schauspieler gewesen, doch den Namen des Stars behält Page für sich.

Das Ergebnis einer "verdammt langen Reise"

Page schreibt über die Liebe und Heirat mit der Tänzerin Emma Portner und das Ehe-Aus nach drei Jahren, kurz nach dem Trans-Coming-out als Elliot. Er sei Transgender und verwende nun die Pronomen "er" (he) und das im Englischen üblich gewordene geschlechtsneutrale Pronomen "they", teilte Page im Dezember 2020 in den sozialen Medien mit. Das sei das Ergebnis einer "verdammt langen Reise" gewesen, schreibt Page. "Ich traf die Entscheidung, mich selbst zu lieben."

Page lässt in dem Buch keine Details aus: von der geschlechtsangleichenden Brust-OP, den Schläuchen im Körper nach dem Eingriff, Testosteron-Spritzen, der Freude über das erste Foto von sich nur in Badehose. "Breiter grinsen geht nicht", beschreibt er den Schnappschuss in Schwimmshorts, die Narben am Oberkörper sichtbar. Zu dem Foto im Mai 2021 auf Instagram schrieb er: "Trans bb's first swim trunks" (deutsch: erste Badehose) - dazu setzte er die Hashtags #transjoy und #transisbeautiful.

Page resümiert über das Buch: "Dies ist die Geschichte von jemandem, der sich selbst findet – inmitten von Hindernissen, Scham, Hoffnungslosigkeit und Schmerz. Der daraus auftaucht und auf eine Weise erblüht, die er nie für möglich gehalten hätte."

Elliot Page: Pageboy - Meine Geschichte, S. Fischer Verlag, gebunden und als E-Book, 336 Seiten, 24 Euro (E-Book 19,99), ISBN: 978-3-10-397500-0