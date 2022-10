Schauspieler Ralf Wolter tot - Karl-May-Filme machten ihn berühmt

Geboren wurde der Schauspieler, der seit Jahrzehnten in München lebte, in Berlin. Sein Vater war Zirkusartist, die Mutter Musikerin. Nach dem Besuch einer Schauspielschule begann Wolter als Kabarettist. Theaterstationen waren Bühnen in Berlin, Potsdam und München.

Wovon die Schauspielerseele träumt

Es folgten erste Kino-Engagements, etwa 1961 mit Horst Buchholz in Billy Wilders Nachkriegskomödie "Eins, zwei, drei". In dem 1973 mit acht Oscars prämierten Musical-Drama "Cabaret" mit Liza Minnelli in der Hauptrolle war Wolter in einer Nebenrolle zu sehen. In dem Zeichentrickfilm "Asterix in Amerika" lieh er 1994 dem gallischen Zauberer Miraculix seine Stimme mit dem großen Wiedererkennungswert.

Dass er trotz seiner anderen Rollen immer wieder mit den alten Karl-May-Schinken in Verbindung gebracht wurde, nahm Wolter gelassen. "Jede Festlegung ist lästig und jeder kann sich denken, dass die Reduzierung eines Schauspielerlebens auf eine einzige Rolle nicht das ist, wovon eine Schauspielerseele träumt", hatte er einmal der dpa gesagt. "Aber ich habe Sam Hawkens geliebt, sonst wäre er auch nicht so geworden." Und auch einen anderen Effekt hatte die Rolle: "Komischerweise fiel diese positive Rolle auf mich als Ralf Wolter zurück. Die Leute sagten: Der ist ein dufter Kerl."