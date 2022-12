Schauspieler Schräg, grantig und liebenswert: Karl Merkatz gestorben

Abschied vom Theater 2009

Es folgten Engagements an Bühnen, unter anderem in Nürnberg, Hamburg, München. Bei Auftritten in Heilbronn lernte er seine Frau kennen. In Wien spielte er unter anderem am Theater in der Josefstadt und im Burgtheater. Auch in Operetten und Musicals feierte er Erfolge, etwa als Frosch in Johann Strauß' "Fledermaus" und im Theater an der Wien als Milchmann Tewje in "Anatevka". Als genial gilt seine Interpretation der Kafka-Erzählung "Ein Bericht für eine Akademie" über einen Affen, der sich europäische Durchschnittsbildung aneignet. Bei den Salzburger Festspielen war er unter anderem im "Jedermann" auf der Bühne zu sehen. Eines seiner Lieblingsstücke war Becketts "Warten auf Godot".