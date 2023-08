Die Aktionen der "Letzten Generation" sieht der 52-Jährige dabei zwiegespalten. "Das ist ziviler Ungehorsam, das nervt. Aber das muss vielleicht so sein. Die bringen keinen um, werden aber behandelt wie Terroristen und Verbrecher - und das sind sie nicht." Natürlich seien sie "sehr radikal in ihrer Art" - und man müsse sie auch ins Boot holen. "Aber der Gedanke an sich ist richtig."

Simon Schwarz, in der Filmreihe der Privatdetektiv Rudi, sieht das ähnlich. Mit Blick auf Reaktionen auf die Mitglieder der "Letzten Generation" sagt der 52-Jährige: "Ich finde es schon erschütternd, wie stark sich eine Mehrheit in der Gesellschaft offensichtlich angegriffen und in ihrer Freiheit beraubt fühlt bei einem Thema, das tatsächlich ihre Freiheit um vieles mehr berauben wird."