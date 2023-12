München - Schauspieler Mario Adorf (93) will Weihnachten mit seiner Frau Monique in Paris verbringen und für den Jahreswechsel nach Südfrankreich reisen. Das Paar hält sich oft in Saint-Tropez auf, der Heimatstadt von Monique. Dort Silvester zu feiern, sei quasi eine alte Tradition, sagte Adorf kürzlich der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben sehr viele Freunde dort und dann ist es immer eine sehr angenehme Zeit, wenn man sich wieder sieht."