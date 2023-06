Schauspielerin Britische Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson gestorben

Jackson, die auch mehr als zwei Jahrzehnte als Abgeordnete im britischen Parlament saß, sei am Donnerstagmorgen nach kurzer Krankheit friedlich in ihrem Zuhause in London im Kreis ihrer Familie gestorben, hieß es in der Mitteilung des Agenten.

Für ihre Rollen in den Filmen "Women in Love" ("Liebende Frauen") und "A Touch of Class" ("Mann, bist du Klasse!") wurde sie in den 70er-Jahren jeweils mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.