Schauspielerin Das unermüdliche "Denver-Biest" - Joan Collins wird 90

Zugleich wirbt sie für ihre neuen Memoiren mit dem Titel "Behind the Shoulder Pads". Was sich hinter den in den 1980er Jahren so beliebten Schulterpolstern bei ihr alles so abgespielt hat, sollen die Leser im Herbst erfahren. Das frühere "Denver-Biest" ist kaum zu bremsen, an diesem Dienstag (23. Mai) wird Collins 90 Jahre alt.

Noch immer im Rampenlicht

Ihre großen Auftritte vor den Film- und Fernsehkameras liegen länger zurück, doch die Diva steht weiter glamourös im Rampenlicht. Kürzlich jettete sie mit ihrem fünften Ehemann Percy Gibson an den Niederrhein. Bei der Verleihung der "Goldenen Sonne" des Reisesenders Sonnenklar.TV am 22. April in Kalkar war die Britin der große Star - einen Ehrenpreis für das Lebenswerk gab es noch dazu.