Schauspielerin Geena Davis hat Susan Sarandon sehr bewundert

"Ich hatte so gewaltigen Respekt und habe sie so sehr bewundert", sagte die heute 66-Jährige dem Magazin "The New Yorker" über die zehn Jahre ältere Kollegin. "Niemand hat sich daran gestört, wenn sie gesagt hat, was sie dachte."

Sarandon habe darauf verzichtet, einschränkende Ausdrücke wie "Ich weiß nicht, was Menschen denken würden" oder "Das ist bestimmt eine dumme Idee" zu verwenden, erinnert sich Davis. "Und das war mein Leben: eine Kette an einschränkenden Umschreibungen. Der ganze Dreh war für mich ein Training darin, wie du sehr ruhig und kompetent sagst, was du willst."