Schauspielerin Julia Fox zeigt "wenig berauschende" Wohnung

New York - US-Schauspielerin Julia Fox ("Der schwarze Diamant") hat ihre Fans zu einer "wenig berauschenden Apartment-Besichtigung" in ihre New Yorker Wohnung mitgenommen. "Hoffentlich kann das jemand schauen und sich denken "Okay, vielleicht läuft's bei mir doch nicht so schlecht"", sagt die 32-Jährige zu Beginn des Tiktok-Clips.