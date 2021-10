Schauspielerin Nilam Farooq: Familie feierte Weihnachten und Zuckerfest

Es sei zu Hause in Berlin-Wilmersdorf immer sehr kompromissbereit zugegangen, erzählte die Schauspielerin ("SOKO Leipzig") und frühere Youtuberin in der ersten Ausgabe der Talkshow "Riverboat Berlin", einem RBB-Ableger der MDR-Talkshow "Riverboat", die am Abend ausgestrahlt wurde.

"Weihnachten wurde sehr polnisch gefeiert. Da packt man zum Beispiel ein Extra-Gedeck hin, falls ein Gast kommt, der noch nicht angemeldet ist", sagte Farooq im Gespräch mit dem neuen TV-Talker und Bestsellerautor Sebastian Fitzek. "Und es gibt ganz viele Bräuche mit Oblatenbrechen und so weiter. Dafür haben wir dann an einem anderen Tag das Zuckerfest gefeiert. Und der grundsätzliche Kompromiss zu Hause war - ich hab einen kleinen Bruder - wir durften getauft werden, da hat der Papa gesagt "Ja is okay". Und dafür hat Mama gesagt "Gut, dann essen wir halt kein Schweinefleisch"."